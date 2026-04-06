С 21 по 24 апреля в Бишкеке пройдет XIV Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Мероприятие является значимой культурной площадкой, направленной на развитие современного киноискусства в регионе, сообщает Минкультуры.

По его данным, в этом году на участие в фестивале поступило более 900 заявок из разных государств, что подтверждает рост его международного авторитета и важную роль в киноиндустрии.

Фестиваль посвящен 90-летию выдающегося режиссера Альгимантаса Видугириса, внесшего значительный вклад в развитие региональной кинематографии.

В рамках программы:

• в международном конкурсе будет представлено 14 фильмов;

• в национальной программе — 15 лучших короткометражных работ кыргызстанских режиссеров.

Фестиваль не только знакомит зрителей с лучшими короткометражными фильмами, но и направлен на поддержку молодых кинематографистов, развитие культуры кинопросмотра и укрепление культурных связей между странами.

Мероприятие проводится при поддержке департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), общественного фонда «Фонд культурного сотрудничества», а также государственного кинематографического центра «Кыргызтасмасы».