11:21
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке пройдет XIV Международный кинофестиваль короткометражных фильмов

С 21 по 24 апреля в Бишкеке пройдет XIV Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Мероприятие является значимой культурной площадкой, направленной на развитие современного киноискусства в регионе, сообщает Минкультуры.

По его данным, в этом году на участие в фестивале поступило более 900 заявок из разных государств, что подтверждает рост его международного авторитета и важную роль в киноиндустрии.

Фестиваль посвящен 90-летию выдающегося режиссера Альгимантаса Видугириса, внесшего значительный вклад в развитие региональной кинематографии.

В рамках программы:

• в международном конкурсе будет представлено 14 фильмов;
• в национальной программе — 15 лучших короткометражных работ кыргызстанских режиссеров.

Фестиваль не только знакомит зрителей с лучшими короткометражными фильмами, но и направлен на поддержку молодых кинематографистов, развитие культуры кинопросмотра и укрепление культурных связей между странами.

Мероприятие проводится при поддержке департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), общественного фонда «Фонд культурного сотрудничества», а также государственного кинематографического центра «Кыргызтасмасы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369065/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
«Уңгужол»: в Бишкеке проходит национальный форум культурно-духовного обновления
В Бишкеке за два месяца пострадали 34 человека в ДТП со скутерами
В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление»
В Бишкеке пройдет молодежный форум «Ак калпак — кыргызское наследие»
Фильм «Курак» получил три награды на кинофестивале во Франции
Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума «Б5+1» для Кыргызстана
На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона продан один билет
Документальный фильм о Садыре Жапарове показали в Казахстане и Узбекистане
В Кыргызстане пройдет масштабный форум творческих союзов и научной интеллигенции
Депутат пригрозил судом Минкультуры за рекламу табака и алкоголя в фильмах
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
11:18
В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учрежде...
11:18
Кыргызстан и Татарстан открыли новую платформу развития в энергетике
11:17
Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности
11:16
В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина
11:12
Крупное соглашение в Казани: Кыргызстан выходит на новый уровень в энергетике