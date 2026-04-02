В Бишкеке за два месяца пострадали 34 человека в ДТП со скутерами

В столице за два месяца произошло 30 ДТП с участием скутеров, сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, в авариях пострадали 34 человека. Данные показатели вызывают серьезную обеспокоенность и требуют принятия неотложных профилактических мер, считают в ведомстве.

Уточняется, что в Бишкеке пройдет форум, посвященный вопросам дорожно-транспортных происшествий, с участием скутеристов и мопедистов.

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные проблемы безопасности на дорогах, вопросы соблюдения Правил дорожного движения водителями скутеров и мопедов, а также пути снижения количества ДТП с их участием.

В форуме примут участие представители компаний «Яндекс», Glovo, Namba Food, а также сотрудники правоохранительных органов и профильных служб, которые совместно обсудят эффективные меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

Фото на главной: ДТП со скутером в Бишкеке, архивное фото.