10:37
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление»

В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Мероприятие состоится под руководством государственного секретаря Арслана Койчиева с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, представителей государственных органов, творческих союзов, научного сообщества, а также культуры, искусства и образования.

Ожидается участие около 800 представителей всех семи областей страны, а также из Бишкека и Оша.

На форуме обсудят роль культуры и науки в национальном развитии, миссию творческой и научной интеллигенции, основные направления культурно-духовного обновления, а также государственные механизмы развития творческих союзов.

Участники представят свои предложения и инициативы, направленные на развитие культуры и науки. По итогам форума планируется разработать план мероприятий.

Форум запланирован на 2 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367910/
просмотров: 104
Версия для печати
29 марта, воскресенье
10:29
В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трам...
10:29
В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление»
10:14
Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
10:00
В Бишкеке будет солнечно и тепло. Прогноз погоды на 30 марта — 1 апреля
09:56
Атака на Иран. Израиль разбомбил здание Технологического университета в Тегеране