В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Мероприятие состоится под руководством государственного секретаря Арслана Койчиева с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, представителей государственных органов, творческих союзов, научного сообщества, а также культуры, искусства и образования.

Ожидается участие около 800 представителей всех семи областей страны, а также из Бишкека и Оша.

На форуме обсудят роль культуры и науки в национальном развитии, миссию творческой и научной интеллигенции, основные направления культурно-духовного обновления, а также государственные механизмы развития творческих союзов.

Участники представят свои предложения и инициативы, направленные на развитие культуры и науки. По итогам форума планируется разработать план мероприятий.

Форум запланирован на 2 апреля.