Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты

В Бишкеке 4–5 февраля 2026 года пройдет Второй форум «В5+1». Об этом сообщили в ходе брифинга для чрезвычайных и полномочных послов, посвященного подготовке к предстоящему мероприятию.

По информации Министерства экономики и коммерции КР, в центре повестки форума будут вопросы развития сельского хозяйства, электронной коммерции и IT-сектора, транспорта и логистики, туризма, банковской сферы, а также сотрудничество в области критических минералов.

Отмечено, что форум проводится во исполнение договоренностей, достигнутых на саммите «С5+1», который состоялся 6 ноября в Вашингтоне. Основная цель мероприятия — укрепление региональной интеграции, повышение инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и расширение экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Эти направления рассматриваются как ключевые для дальнейшего углубления экономического взаимодействия между странами региона и США.

Проведение форума «В5+1» в Бишкеке подтверждает готовность Кыргызской Республики выступать активной площадкой для конструктивного диалога между государством и бизнесом. Ожидается, что форум станет важным шагом в формировании новых экономических приоритетов и партнерских инициатив в формате «Центральная Азия — США».