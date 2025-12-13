18:45
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Экономика

Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты

В Бишкеке 4–5 февраля 2026 года пройдет Второй форум «В5+1». Об этом сообщили в ходе брифинга для чрезвычайных и полномочных послов, посвященного подготовке к предстоящему мероприятию.

Отмечено, что форум проводится во исполнение договоренностей, достигнутых на саммите «С5+1», который состоялся 6 ноября в Вашингтоне. Основная цель мероприятия — укрепление региональной интеграции, повышение инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и расширение экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

По информации Министерства экономики и коммерции КР, в центре повестки форума будут вопросы развития сельского хозяйства, электронной коммерции и IT-сектора, транспорта и логистики, туризма, банковской сферы, а также сотрудничество в области критических минералов.

Эти направления рассматриваются как ключевые для дальнейшего углубления экономического взаимодействия между странами региона и США.

Проведение форума «В5+1» в Бишкеке подтверждает готовность Кыргызской Республики выступать активной площадкой для конструктивного диалога между государством и бизнесом. Ожидается, что форум станет важным шагом в формировании новых экономических приоритетов и партнерских инициатив в формате «Центральная Азия — США».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354520/
просмотров: 260
13 декабря, суббота
18:17
17:58
17:46
17:45
17:38
