Молодежный форум пройдет в городе Манасе: программа мероприятий

В городе Манасе пройдет молодежный форум «Кыялымдагы Кыргызстан: Жалал-Абад». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Основная цель мероприятия — объединение молодых лидеров региона, поддержка их идей и создание условий для развития в сферах образования, спорта, предпринимательства и гражданской активности.
В Манасе соберутся более 100 молодых лидеров из всех районов и городов Джалал-Абадской области, им будет предоставлена возможность обмена опытом и обсуждения новых инициатив.
В рамках акции запланированы:
- образовательный форум для молодых учителей;
- бизнес-форум и обсуждение стартапов для молодых предпринимателей;
- профессионально-ориентационное мероприятие для школьников;
- футбольный турнир среди студентов;
- волейбол для школьниц;
- интеллектуальная игра «Акылман ордо».