09:11
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Общество

Молодежный форум пройдет в городе Манасе: программа мероприятий

В городе Манасе пройдет молодежный форум «Кыялымдагы Кыргызстан: Жалал-Абад». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Основная цель мероприятия — объединение молодых лидеров региона, поддержка их идей и создание условий для развития в сферах образования, спорта, предпринимательства и гражданской активности.

В Манасе соберутся более 100 молодых лидеров из всех районов и городов Джалал-Абадской области, им будет предоставлена возможность обмена опытом и обсуждения новых инициатив.

В рамках акции запланированы:

  • образовательный форум для молодых учителей;
  • бизнес-форум и обсуждение стартапов для молодых предпринимателей;
  • профессионально-ориентационное мероприятие для школьников;
  • футбольный турнир среди студентов;
  • волейбол для школьниц;
  • интеллектуальная игра «Акылман ордо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369198/
просмотров: 189
Версия для печати
7 апреля, вторник
09:01
Ихтияр Нишонов в Турции завоевал золото международного турнира по боксу Ихтияр Нишонов в Турции завоевал золото международного...
08:47
Молодежный форум пройдет в городе Манасе: программа мероприятий
08:29
В Службе антимонопольного регулирования КР рассказали о ситуации с ценами
08:11
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду Болгарии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 апреля, понедельник
23:36
Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI для всех пользователей
23:13
Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов
23:02
Минздрав КР и посол Турции обсудили вопросы лечения граждан и подготовки кадров
22:41
Более 240 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на кредит через «Түндүк»
22:23
Загрязнение воздуха. Кыргызстан вошел в топ-20 стран мира в рейтинге IQAir