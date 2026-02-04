12:34
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Экономика

Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана

В Бишкеке проходит двухдневный бизнес-форум Б5+1, объединивший представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В рамках форума состоялась пресс-конференция с участием Специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора, а также глав делегаций всех государств Центральной Азии.

Выступая перед журналистами, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Садыков отметил, что формат Б5+1 отражает качественно новый этап регионального взаимодействия, в котором бизнес становится ключевым драйвером экономических преобразований.

«Сегодня бизнес — это не просто участник процессов, а полноценный соавтор экономических реформ. Формат Б5+1 предоставляет предпринимателям Центральной Азии уникальную возможность напрямую формулировать практические предложения правительствам и международным партнерам», — подчеркнул министр.

Глава Минэкономики КР обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана.

Укрепление региональной кооперации.

Экономики стран Центральной Азии становятся все более взаимосвязанными. Логистика, торговля, энергетика и цифровые решения требуют согласованных подходов и совместных действий. Формат Б5+1 способствует переводу регионального диалога в плоскость конкретных бизнес-инициатив.

Улучшение делового климата.

Рекомендации бизнес-сообщества направлены на снижение административных барьеров, развитие финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, расширение доступа к рынкам и цифровизацию государственных услуг. Эти инициативы полностью соответствуют текущим реформам, реализуемым в Кыргызской Республике.

Развитие международного партнерства.

Активное участие Соединенных Штатов и вовлечение регионального бизнеса усиливают доверие инвесторов и открывают новые возможности для торговли, инвестиций и трансфера технологий.

«Главный сигнал форума предельно ясен: Центральная Азия — это регион сотрудничества, реформ и растущих возможностей для международного бизнеса», — резюмировал министр Бакыт Садыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360545/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пройдет масштабный форум творческих союзов и научной интеллигенции
В Бишкеке обсуждают укрепление инвестклимата между государством и бизнесом
Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты
В Бишкеке пройдет Центральноазиатский киберюридический форум DLAW 2025
KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок
Форум KIGF. Кыргызстан на 98 процентов охвачен интернетом
Министр: Растет роль ЦА как стратегического пространства между крупными рынками
В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)
В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
Кыргызстан впервые примет участие в крупнейшем технологическом форуме
Популярные новости
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
4 февраля, среда
12:17
Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения фору...
12:16
В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы
12:10
Ежегодно выявляется 6 тысяч случаев. Депутат рассказала о проблемах онкобольных
12:10
Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества
12:04
ВОЗ: До 40 процентов случаев рака можно предотвратить