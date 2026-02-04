Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана

В Бишкеке проходит двухдневный бизнес-форум Б5+1, объединивший представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В рамках форума состоялась пресс-конференция с участием Специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора, а также глав делегаций всех государств Центральной Азии.



Выступая перед журналистами, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Садыков отметил, что формат Б5+1 отражает качественно новый этап регионального взаимодействия, в котором бизнес становится ключевым драйвером экономических преобразований.



«Сегодня бизнес — это не просто участник процессов, а полноценный соавтор экономических реформ. Формат Б5+1 предоставляет предпринимателям Центральной Азии уникальную возможность напрямую формулировать практические предложения правительствам и международным партнерам», — подчеркнул министр.



Глава Минэкономики КР обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана.



Укрепление региональной кооперации.

Экономики стран Центральной Азии становятся все более взаимосвязанными. Логистика, торговля, энергетика и цифровые решения требуют согласованных подходов и совместных действий. Формат Б5+1 способствует переводу регионального диалога в плоскость конкретных бизнес-инициатив.



Улучшение делового климата.



Рекомендации бизнес-сообщества направлены на снижение административных барьеров, развитие финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, расширение доступа к рынкам и цифровизацию государственных услуг. Эти инициативы полностью соответствуют текущим реформам, реализуемым в Кыргызской Республике.



Развитие международного партнерства.

Активное участие Соединенных Штатов и вовлечение регионального бизнеса усиливают доверие инвесторов и открывают новые возможности для торговли, инвестиций и трансфера технологий.



«Главный сигнал форума предельно ясен: Центральная Азия — это регион сотрудничества, реформ и растущих возможностей для международного бизнеса», — резюмировал министр Бакыт Садыков.