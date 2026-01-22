В Кыргызстане пройдет масштабный форум творческих союзов и научной интеллигенции

По инициативе госсекретаря Арслана Койчиева, в Кыргызстане пройдет республиканский форум творческих союзов и научной интеллигенции. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, цель форума — сохранение и развитие национальных духовных ценностей, поддержка творческого и научного потенциала, объединение интеллектуальных сил общества, а также укрепление позиции Кыргызстана в мировом культурном и научном пространстве.

«Первый этап форума пройдет на районном уровне 2–13 февраля. Второй этап пройдет на городском и областном уровнях 16—27 февраля. Третий этап — на уровне творческих союзов и научных учреждений 2—13 марта. Четвертый, итоговый этап состоится на республиканском уровне 24–25 марта. В форуме примут участие представители творческих союзов, ученые и исследователи, специалисты в сфере культуры и образования, общественные деятели, а также молодая интеллигенция», — говорится в сообщении.