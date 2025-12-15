В Бишкеке обсуждают укрепление инвестклимата между государством и бизнесом

Сегодня в государственной резиденции Национальное агентство по инвестициям проводит форум под названием «Инвестиционный вектор: государство и бизнес».
На его официальном открытии с речью выступил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он отметил значимость мероприятия и его роль в укреплении конструктивного диалога между госорганами и бизнес-сообществом.
Кроме того, он призван содействовать укреплению инвестиционного климата, развитию механизмов взаимодействия государства и бизнеса и формированию согласованного подхода к дальнейшим реформам.
«Сформирована одна из самых современных правовых систем для инвесторов в Центральной Азии. В августе 2025 года приняты новые законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве». Эти документы соответствуют международным стандартам и гарантируют защиту инвестиций.
Мы приглашаем инвесторов и бизнес-сообщество рассматривать ГЧП, свободные экономические зоны и прямые инвестиции как долгосрочную и надежную основу для формирования сильной и конкурентоспособной экономики. Нацагентство по инвестициям готово стать вашим надежным партнером и проводником на этом пути», — отметил глава нацагентства Равшанбек Сабиров.
По итогам мероприятия будет принята резолюция. Данный форум служит важной диалоговой площадкой для привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику и способствует созданию новых возможностей для развития страны.