В Бишкеке обсуждают укрепление инвестклимата между государством и бизнесом

Сегодня в государственной резиденции Национальное агентство по инвестициям проводит форум под названием «Инвестиционный вектор: государство и бизнес».

На его официальном открытии с речью выступил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он отметил значимость мероприятия и его роль в укреплении конструктивного диалога между госорганами и бизнес-сообществом.

Форум направлен на открытое обсуждение актуальных направлений государственной инвестиционной политики, а также на формирование конструктивного диалога между госорганами, бизнес-сообществом и международными партнерами.

Кроме того, он призван содействовать укреплению инвестиционного климата, развитию механизмов взаимодействия государства и бизнеса и формированию согласованного подхода к дальнейшим реформам.

«Сформирована одна из самых современных правовых систем для инвесторов в Центральной Азии. В августе 2025 года приняты новые законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве». Эти документы соответствуют международным стандартам и гарантируют защиту инвестиций.

Форум служит отправной точкой для запуска механизма постоянного открытого диалога между государством, бизнесом и международным сообществом.

Мы приглашаем инвесторов и бизнес-сообщество рассматривать ГЧП, свободные экономические зоны и прямые инвестиции как долгосрочную и надежную основу для формирования сильной и конкурентоспособной экономики. Нацагентство по инвестициям готово стать вашим надежным партнером и проводником на этом пути», — отметил глава нацагентства Равшанбек Сабиров.

По итогам мероприятия будет принята резолюция. Данный форум служит важной диалоговой площадкой для привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику и способствует созданию новых возможностей для развития страны.