МИД Украины создает управления недружественных стран и по отношениям с ЦА

МИД Украины распустил департамент разоружения и создает управление недружественных стран, а также управление по отношениям со странами Центральной Азии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Навсегда в прошлом остаются времена, когда в МИД был департамент, в названии которого было слово «разоружение». Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре у нас будет департамент международной безопасности и обороны Украины», — написал он.

Андрей Сибига добавил, что МИД также создаст новое управление по недружественным странам, к которому будут относиться «не только Россия, но и ее подручные, такие как Северная Корея или Беларусь».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины создаст новые отдельные управления санкционной политики, по делам вступления в НАТО и по отношениям со странами Центральной Азии.