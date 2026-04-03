Власть

Водительские права КР образца 2025 года не оспаривались за рубежом — МИД

Официальных обращений о непризнании водительских удостоверений Кыргызстана образца 2025 года не поступало, сообщили в МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, после принятия постановления кабинета министров от 3 декабря 2025-го проведена работа по легализации новых удостоверений и информированию иностранных государств через дипломатические каналы. 

На сегодня официальных обращений о непризнании кыргызстанских прав не поступало.

В министерстве подчеркнули, что распространяемая информация о якобы непризнании удостоверений не имеет подтверждения со стороны компетентных органов иностранных государств.

Вместе с тем гражданам, планирующим работать водителями в странах Европейского союза, напомнили о действующих требованиях. Допуск к работе определяется не только наличием водительского удостоверения, но и нормами ЕС и национальным законодательством конкретной страны.

В частности, удостоверения, выданные третьими странами, включая Кыргызстан, не подпадают под единый режим взаимного признания в ЕС. В ряде случаев для их обмена требуется прохождение установленных процедур, включая сдачу экзаменов.

Отдельно отмечается, что для профессиональной деятельности водителей в ЕС необходимо наличие квалификации Code 95. Она подтверждает прохождение обязательного обучения для выполнения коммерческих перевозок и является обязательным условием для работы.

Получение Code 95 требует прохождения начальной подготовки, а для продления — регулярного обучения общей продолжительностью 35 часов каждые пять лет.

В министерстве уточнили, что требования о наличии Code 95 не связаны с признанием кыргызстанского водительского удостоверения как документа, подтверждающего право управления транспортом.

Гражданам рекомендуется заранее учитывать требования законодательства стран пребывания при планировании трудовой деятельности в ЕС.
