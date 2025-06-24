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Власть

Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Балбак Тулобаев заявил, что больше половины госслужащих не смогут сдать требуемый тест по государственному языку и это приведет к оттоку кадров.

Народные избранники рассматривали законопроекты по вопросам применения государственного языка. Поправки, помимо всего прочего, обязывают депутатов Жогорку Кенеша, председателя кабинета министров, членов кабмина, судей Конституционного, Верховного, местных судов, прокуроров, следователей владеть кыргызским языком. Норма касается и служащих Нацбанка, сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

«Согласно законопроекту, все сотрудники государственной системы должны будут знать кыргызский язык на уровне, определенном кабинетом министров. Это значит на уровне С1 (продвинутый академический). Это не все могут пройти. Не готовы. Кто может дать гарантию, что сотрудники вышеуказанных органов смогут сдать тест уровня С1? Никто не может. Более 50 процентов не смогут сдать. Я, как человек, который пишет стихи, носитель языка, еле прошел этот тест. Поэтому в госорганах может возникнуть хаос. Все кадры уйдут», — сказал Балбак Тулобаев.

Отметим, в апреле 2025 года в Кыргызстане кабмин утвердил уровень владения кыргызским языком государственными служащими.

Постановлением установлены уровни и сроки владения государственным языком, необходимые для исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими:

  • с 2025-го не ниже среднего уровня (B1);
  • с 2027-го — не ниже уровня выше среднего (В2).
Ссылка: https://24.kg/vlast/333967/
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