Власть

Новый депутат принес присягу в парламенте

Новый депутат Улан Сариев принес присягу в парламенте.

Он зарегистрирован депутатом ЖК по многомандатному избирательному округу № 19. Улану Сариеву выданы удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Напомним, что после заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве. Джунусалиев добровольно отказался от мандата, и Центризбирком лишил его регистрации кандидатом по избирательному округу № 19.

Следующим по списку кандидатом выступает Улан Сариев.

Улан Сариев набрал 4 тысячи 746 голосов (11,23 процента) и является следующим кандидатом по результатам выборов. Известен как бывший депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Ынтымак», а также он руководитель туристической компании «Кереге-Таш Тревел».

Ранее уже участвовал в парламентских выборах. В 2023 году по Ленинскому округу занял второе место среди 29 кандидатов.

В июне 2023-го ГКНБ возбудил в отношении Улана Сариева уголовное дело по фактам возможного подкупа избирателей, использования средств вне избирательного фонда и злоупотребления административным ресурсом. Официально о том, что дело закрыли, не сообщалось.

Напомним, что ранее ряд нардепов добровольно сдал мандаты.
