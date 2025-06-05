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Власть

ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова

Центральная комиссия по выборам и проведению рефередумов зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ыйман Нуру». Он занял место Султанбая Айжигитова, регистрация которого ранее отменена. Об этом стало известно по итогам заседания ЦИК.

из интернета
Фото из интернета. ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК

Решение о регистрации Табылды Муратбекова принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Табылды Муратбеков родился 10 ноября 1994 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

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Напомним, 28 марта этого года ЦИК отменила регистрацию Султанбая Айжигитова в качестве депутата ЖК. Это решение последовало после того, как он выступил против некоторых пунктов Договора о кыргызско-таджикской границе, не согласовав свою позицию с фракцией «Ыйман Нуру», из состава которой он был исключен. Кроме того, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что у Султанбая Айжигитова была скрытая судимость, что стало основанием для отмены его мандата.

Таким образом, Табылды Муратбеков официально приступил к исполнению обязанностей депутата парламента от партии «Ыйман Нуру».
Ссылка: https://24.kg/vlast/331711/
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