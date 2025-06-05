ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова

Центральная комиссия по выборам и проведению рефередумов зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ыйман Нуру». Он занял место Султанбая Айжигитова, регистрация которого ранее отменена. Об этом стало известно по итогам заседания ЦИК.
Решение о регистрации Табылды Муратбекова принято сегодня на заседании Центризбиркома.
Табылды Муратбеков родился 10 ноября 1994 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
Напомним, 28 марта этого года ЦИК отменила регистрацию Султанбая Айжигитова в качестве депутата ЖК. Это решение последовало после того, как он выступил против некоторых пунктов Договора о кыргызско-таджикской границе, не согласовав свою позицию с фракцией «Ыйман Нуру», из состава которой он был исключен. Кроме того, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что у Султанбая Айжигитова была скрытая судимость, что стало основанием для отмены его мандата.
Таким образом, Табылды Муратбеков официально приступил к исполнению обязанностей депутата парламента от партии «Ыйман Нуру».