Дональд Трамп поручил сократить финансирование Национального общественного радио (NPR) и Службы общественного вещания (PBS).

Президент США заявил, что корпорация общественного вещания CPB, которая субсидирует NRP и PBS, не соблюдает принципы беспристрастности, а «государственное финансирование новостных СМИ в этой среде не только устарело и не нужно, но и разрушает видимость журналистской независимости».

«По крайней мере американцы имеют право ожидать, что если их налоговые доллары вообще финансируют общественное вещание, то они финансируют только справедливое, точное, беспристрастное и беспартийное освещение новостей... Какие точки зрения продвигают NPR и PBS, не имеет значения. Важно то, что ни одна из организаций не представляет честного, точного или беспристрастного изображения текущих событий налогоплательщикам, — сказал Дональд Трамп.

Он поручил совету CBP сократить прямое и косвенное финансирование NRP и PBS в максимально разрешенном законе размере.

National Public Radio (NPR, Национальное общественное радио) — некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 1 тысячи радиостанций США.

NPR производит и распространяет новостные и культурные программы. Флагманские шоу организации — две новостные трансляции: Morning Edition и All Things Considered, которые транслируются большинством станций-членов NPR и считаются одними из самых популярных радиопрограмм в стране.

Public Broadcasting Service (PBS) (от англ. — Служба общественного вещания) — американская некоммерческая служба телевизионного вещания. Создана в 1969 году.

PBS является наиболее известным поставщиком программ для американских государственных телевизионных станций, распространителем таких сериалов, как PBS NewsHour, Masterpiece и Frontline.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.