Конспирологи, ваш выход. «Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «шейх»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 30 марта передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Отмечается, что сигнал прозвучал в 13.01 по московскому времени и содержал набор символов, включая слово «шейх». Позже радио передало сигналы «срезовак» и «гуаносляб».

В последний раз станция выходила в эфир 26 марта, тогда в передаче прозвучало слово «шмон». Еще один эфир зафиксирован 19 марта — тогда можно было услышать слова «страх» и «катет».

Эксперты подчеркивают, что с начала 2026-го активность радиостанции выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта в эфире прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025-го их было 99.

Как правило, УВБ-76 транслирует постоянный жужжащий сигнал, который иногда прерывается зашифрованными сообщениями, из-за чего станцию называют «Жужжалкой».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Характерный сигнал станции — повторяющийся 25 раз в минуту короткий тональный гудок, который звучит 23 часа 10 минут в сутки. Этот монотонный фон периодически прерывается для передачи голосовых сообщений по строгому шаблону: позывные, кодовое слово и набор цифр.

За почти 50 лет существования станция сменила несколько предположительных местоположений — от Подмосковья до Ленинградской области России, а до 2023-го числилась за Западным военным округом.

Официального объяснения предназначения УВБ-76 не давалось никогда, что стало почвой для многочисленных теорий. По одной из наиболее распространенных, станция якобы связана с советской системой гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как «Мертвая рука»).

Жители планеты Земля также пристально следят за данными Часов Судного дня.
Материалы по теме
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Часы Судного дня теперь показывают рекордно близкое время до мировой катастрофы
Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне
Гражданин Казахстана захватил питерскую радиостанцию и угрожал взорвать ее
Часы утонувшего на «Титанике» магната продали на аукционе за рекордную сумму
Испания вновь предлагает отменить сезонный перевод часов в ЕС
Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
Pebble показала умные часы Time 2 с экраном на электронных чернилах
В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык»
Популярные новости
Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 15A с&nbsp;большим экраном Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 15A с большим экраном
Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на&nbsp;базе Gemini Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на базе Gemini
WhatsApp выпустил шесть обновлений: два аккаунта на&nbsp;iPhone и&nbsp;ИИ-редактор фото WhatsApp выпустил шесть обновлений: два аккаунта на iPhone и ИИ-редактор фото
В&nbsp;Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений В Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
