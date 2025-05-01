Из США депортированы 20 граждан Кыргызстана. МИД КР сообщил детали

Чартерным рейсом по маршруту Нью-Йорк — Ташкент — Бишкек в Кыргызстан сегодня прибыли 20 граждан, депортированных из США. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По данным американской стороны, кыргызстанцы задержаны за нарушение миграционного законодательства Соединенных Штатов и содержались в специальных центрах. После завершения всех необходимых иммиграционных процедур и судебных разбирательств они включены в список подлежащих депортации.

Возвращение граждан стало возможным благодаря договоренностям между Узбекистаном и США.

Заграничные учреждения КР в Вашингтоне и Ташкенте находились в постоянном контакте с компетентными органами для обеспечения безопасной и своевременной репатриации.

МИД напомнил, что нарушение миграционных правил в других странах может повлечь за собой серьезные последствия — депортацию, запрет на въезд и другие ограничения.

В ведомстве настоятельно рекомендуют кыргызским гражданам соблюдать законы государств пребывания и при необходимости своевременно обращаться в консульства и посольства КР.

Отметим, что сегодня из США в Ташкент депортировали 131 человека — граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Чартерный рейс с нелегалами, нарушившими визовый режим или срок пребывания в стране, полностью профинансирован узбекской стороной.