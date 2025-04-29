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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Майское перемирие: реакция Владимира Зеленского на инициативу президента России

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — написал он в своем Telegram-канале.

Предложение Кремля он назвал «попыткой манипуляций». По его словам, Украина еще в марте согласилась на американское предложение о полном прекращении огня.

«Мы ценим жизни людей, а не парады. Поэтому нет причин ждать 8 мая», — заявил Зеленский.

Напомним, 28 апреля президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру...», — говорится в сообщении.

Ранее лидер РФ также объявлял пасхальное перемирие, когда российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины сначала отказался его поддерживать, но спустя несколько часов согласился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327702/
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