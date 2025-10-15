00:29
Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов

Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов сообщает ВВС News со ссылкой на Reuters.

Режим прекращения огня будет действовать двое суток, начиная с 18.00 по времени Исламабада (16.00 по Москве).

И Пакистан, и Афганистан предпримут усилия, чтобы путем диалога найти позитивное решение сложной, но разрешимой проблемы, говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана, которое цитирует Reuters.

Перемирие было объявлено спустя несколько часов после того, как в результате интенсивных перестрелок на границе обе стороны заявили о гибели десятков участников боев.

Отношения двух стран обострились неделю назад и привели к обмену ударами и перестрелкам на границе, особенно сильным в минувшие выходные. В эскалации стороны обвиняли друг друга.
