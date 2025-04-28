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Власть

Депутат Жогорку Кенеша против сделок с недвижимостью на портале «Тундук»

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Эльдар Абакиров высказался против сделок с недвижимостью на государственном портале электронных услуг «Тундук».

По его словам, возможно, государство технически к этому готово, но не население, так как каждый день сотни людей становятся жертвами мошенников. Депутат опасается, что если в «Тундуке» можно будет проводить онлайн-сделки с недвижимостью, то мошенники смогут отнимать у населения имущество.

Депутат отметил, что даже Европейский союз не разрешает проводить такие операции онлайн.

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 «Сейчас мошенники стали звонить якобы из правоохранительных органов. Так, учительнице, обратившейся ко мне, позвонили якобы из ГКНБ, попросили один код, из прокуратуры попросили другие данные. Так они на нее оформили кредит в миллион сомов», — рассказал депутат.

Он попросил временно отложить вопрос внедрения онлайн-сделок с недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327571/
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