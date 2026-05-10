В Бишкеке 10 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +20 градусов.

У кого намечается той

Мария Коробицкая

Родилась 10 мая 1990 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участница Олимпийских игр.

Памятные даты

День банковского работника Кыргызской Республики

День банковского работника установлен постановлением правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2003 года № 209. Этот профессиональный праздник учрежден в связи с тем, что 10 мая 1993-го Кыргызстан ввел собственную национальную валюту — кыргызский сом.

В Кыргызстане введена собственная национальная валюта

Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза 10 мая 1993 года ввели собственную национальную валюту.

Обмен российских рублей на сомы проводился до 14 мая 1993-го, и в 18.00 сом стал единственным законным платежным средством на территории республики.

Первые денежные знаки 1993 года выпуска отличались друг от друга только номиналом и цветом. Изображения на них были идентичны. На лицевой стороне было изображение памятника Манасу. На обратной кумбез Манаса — монументальное сооружение XIV века.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев

В 1923 году в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.

Погиб в Белоруссии в 1944-м.

Родился государственный деятель Умот Асымбеков

Родился 10 мая 1928-го в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1964-1970 годах — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР, в 1970-1978 годах — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР, с 1978 по 1992 год — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.

Депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР.

Внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Умер 29 ноября 2016-го.

Родился актер Орозбек Кутманалиев

Родился в 1932 году в селе Шалта Чуйской области.

Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Токтогула Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.

Сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».

Был акыном-импровизатором.

Умер 3 января 2005 года.

Родился тренер Эшим Кутманалиев

Родился 10 мая 1938-го в селе Кен-Арал Таласского района. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Кыргызстана, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

С 1987 по 1991 год занимал должность председателя Государственного комитета по физкультуре и спорту Киргизской ССР.

В 1991-м избран президентом Национального олимпийского комитета Киргизии. Занимал эту должность до 23 декабря 2004 года. За этот период провел огромную работу по развитию спорта и олимпийского движения страны. В 2005-м вновь избран президентом Национального олимпийского комитета.

Автор идеи Центральноазиатских игр, которая получила поддержку Международного олимпийского комитета. Кроме того, по инициативе Эшима Кутманалиева образована пятая зона Азиатского олимпийского комитета.

Получил множество наград, в том числе медаль «За трудовое отличие» и орден «Знак почета».

Умер 9 января 2013 года.

Умерла балерина Бюбюсара Бейшеналиева

Родилась в 1926 году в селе Воронцовка.

Бюбюсара Бейшеналиева — кыргызская советская балерина, танцовщица, педагог. Народная артистка СССР (1958). Первая балерина Кыргызстана.

Ее дебют состоялся в 1939-м на сцене Большого театра во время Первой декады киргизского искусства и литературы.

Выступала на концертах с сольными танцами. Гастролировала по городам СССР и за рубежом. Звезда кыргызского балета, талант от бога, рожденная для сцены, наша Бюбюсара — все это о ней, о легендарной первой балерине кыргызского народа Бюбюсаре Бейшеналиевой. Она внесла особый вклад в развитие балетной культуры Кыргызстана.

Умерла 10 мая (по другим данным, 11 мая) 1973 года во Фрунзе.

