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Власть

КР сможет расторгнуть договор с Казахстаном об аренде объектов на Иссык-Куле

Министерство экономики и коммерции представило на рассмотрение Жогорку Кенешу соглашение, которым предлагается ужесточить требование к Казахстану за пользование объектами рекреации на Иссык-Куле. Соответствующие поправки в него будут внесены странами.

Это соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на спортивно-оздоровительный центр «Олимп», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет», дом отдыха «Самал» и санаторий «Казахстан», переданные соседнему государству в собственность с условием, что казахская сторона доведет их до уровня четырех или трех звезд.

Минэкономики предлагает: если казахская сторона не выполняет условия соглашения, Кыргызстан может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Кроме того, по соглашению, 80 процентов работников в этих объектах должны быть гражданами Кыргызстана. Минэкономики предлагает увеличить количество местных работников до 90 процентов.

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил поправки, предлагаемые Минэкономики в первом чтении. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325143/
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