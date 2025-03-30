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Власть

В новое правительство Сирии вошла одна женщина — давняя противница Башара Асада

В состав нового правительства, которое представил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, вошла одна женщина. Об этом сообщает Al Hadath.

Reuters
Фото Reuters. В состав нового правительства Сирии вошла одна женщина — Хинд Кабват

Уточняется, что Хинд Кабват стала министром социальных дел и труда. Большинство мест в кабмине, который Ахмед аш-Шараа назвал «правительством созидания и перемен», получили его соратники.

Хинд Кабват — представительница христианского меньшинства и давняя противница режима Башара Асада.

Главы МИД и Минобороны сохранили свои посты, полученные ранее, после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа.

Временный лидер заявил, что приоритетами правительства станут «реконструкция» Сирии, создание «сильного и стабильного государства», борьба с коррупцией, развитие армии, укрепление экономики.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте переходный глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от лидера России выдать Башара Асада для суда.

Ссылка: https://24.kg/vlast/324400/
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