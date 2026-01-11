Hawkeye strike. ВС США нанесли удары по территории Сирии

США и их союзники нанесли масштабные удары по целям группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (Centcom).

Президент Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов 10 января. Они стали частью операции «Удар ястреба» (Hawkeye strike) и проведены в ответ на смертельную атаку ИГ на американских военнослужащих в Сирии 13 декабря, говорится в пресс-релизе Centcom.

По данным командования, удары нанесены с целью борьбы с терроризмом и защиты американских и союзных сил в регионе.

«Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались уйти от возмездия», — заявили в Centcom.

В ходе операции применили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям при участии свыше 20 самолетов.

Места нанесения ударов и число возможных жертв пока не известны.