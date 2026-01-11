10:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Hawkeye strike. ВС США нанесли удары по территории Сирии

США и их союзники нанесли масштабные удары по целям группировки «Исламское государство»  в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (Centcom).

Президент Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов 10 января. Они стали частью операции «Удар ястреба» (Hawkeye strike) и проведены в ответ на смертельную атаку ИГ на американских военнослужащих в Сирии 13 декабря, говорится в пресс-релизе Centcom.

По данным командования, удары нанесены с целью борьбы с терроризмом и защиты американских и союзных сил в регионе.

«Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались уйти от возмездия», — заявили в Centcom.

В ходе операции применили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям при участии свыше 20 самолетов.

Места нанесения ударов и число возможных жертв пока не известны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357408/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
В Сирии портрет Башара Асада на купюрах заменили изображением оливок
США нанесли ракетный удар по «Исламскому государству» в Нигерии
Более ста подозреваемых в подготовке нападений на праздники задержали в Турции
ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году
В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа
США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии
Кыргызстан доставил народу Сирии 150 тонн гумпомощи
В России испытали крылатую ракету с ядерной установкой: 15 часов полета
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Протестующие в&nbsp;Иране взяли под контроль города Абданан и&nbsp;Малекшахи&nbsp;&mdash; СМИ Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи — СМИ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
10:47
Токаев и Трамп снова встретятся, сообщила посол США в Казахстане Токаев и Трамп снова встретятся, сообщила посол США в К...
10:29
Утечка в Instagram затронула более 17 миллионов аккаунтов пользователей
10:00
В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 12-14 января
09:44
Hawkeye strike. ВС США нанесли удары по территории Сирии
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 11 января в Бишкеке было в 1959 году
10 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 января: будет солнечно
20:43
Протесты в Иране. Столкновения продолжаются, больницы переполнены