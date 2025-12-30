15:24
Экономика

В Сирии портрет Башара Асада на купюрах заменили изображением оливок

В Сирии портрет Башара Асада на купюрах заменили изображением оливок. Об этом сообщает SANA.

Новые денежные купюры, на которых вместо сбежавшего президента и его отца изображены оливки, розы, пшеница и апельсины, поступят в обращение 1 января 2026 года.

Временно исполняющий обязанности главы страны Ахмед аш-Шараа представил новые денежные купюры, которые заменят старые банкноты с изображениями свергнутого в декабре 2024-го лидера Башара Асада и членов его семьи.

Портрет Асада размещен на банкноте номиналом 2 тысячи фунтов, а его отца Хафеза Асада — на банкноте в 1 тысячу фунтов.

В рамках денежной реформы, о которой объявил глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия, вводится новая денежная единица — сирийский фунт, который будет приравнен к 100 нынешним фунтам. Банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января следующего года. На них изображены дамасские розы, пшеница, оливки, апельсины и другие сельскохозяйственные культуры.

Новое правительство страны стремится восстановить экономику после более чем десятилетия войны и санкций. Одна из главных задач властей — улучшить положение сирийского фунта, пишет агентство. С начала гражданской войны в 2011 году курс фунта рухнул с 50 до примерно 11 тысяч за доллар, и сирийцы были вынуждены носить с собой огромные пачки денег даже для покупки продуктов.
