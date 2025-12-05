В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии

ГКНБ прокомментировал появившееся в медиапространстве интервью жительницы города Манас Разии Уметовой, которая в беседе с телеканалом BBC рассказала об ожиданиях вестей от сына, уехавшего в зону вооруженного конфликта в Сирию.
Оттуда его переправили в Турцию, а затем в сирийскую провинцию Идлиб, где он присоединился к боевикам. По оперативным данным, Нурлан Уметов прошел подготовку в составе террористических формирований и участвовал в боях против правительственных войск Сирии. В одном из столкновений он погиб.
С 2016 года Нурлан Уметов перестал выходить на связь с родственниками, а за участие в иностранном вооруженном конфликте его объявили в международный розыск.
ГКНБ призывает граждан не поддаваться на вербовочные воздействия террористических и экстремистских организаций. В ведомстве подчеркнули, что радикальные структуры продолжают активно использовать дистанционные методы воздействия через социальные сети, манипулируя чувствами, уязвимостью и распространяя ложные обещания.