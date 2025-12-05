15:47
В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии

ГКНБ прокомментировал появившееся в медиапространстве интервью жительницы города Манас Разии Уметовой, которая в беседе с телеканалом BBC рассказала об ожиданиях вестей от сына, уехавшего в зону вооруженного конфликта в Сирию.

Фото ГКНБ.
По данным спецслужбы, речь о гражданине Кыргызстана Нурлане Уметове, 1992 года рождения. В ГКНБ сообщили, что его ранее привлекали к уголовной ответственности и он считался одним из лидеров местной молодежной группировки. Позже мужчина выехал в Россию как трудовой мигрант, где в 2014–2015 годах оказался под влиянием вербовщиков запрещенной международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари».

Оттуда его переправили в Турцию, а затем в сирийскую провинцию Идлиб, где он присоединился к боевикам. По оперативным данным, Нурлан Уметов прошел подготовку в составе террористических формирований и участвовал в боях против правительственных войск Сирии. В одном из столкновений он погиб.

С 2016 года Нурлан Уметов перестал выходить на связь с родственниками, а за участие в иностранном вооруженном конфликте его объявили в международный розыск.

ГКНБ призывает граждан не поддаваться на вербовочные воздействия террористических и экстремистских организаций. В ведомстве подчеркнули, что радикальные структуры продолжают активно использовать дистанционные методы воздействия через социальные сети, манипулируя чувствами, уязвимостью и распространяя ложные обещания.
