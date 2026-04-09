Задержан гражданин, причастный к участию в боевых действиях на территории Сирии

Государственный комитет национальной безопасности в ходе контртеррористических мероприятий 7 апреля задержал гражданина Кыргызстана А.Ф.Г., 1984 года рождения, уроженца Ошской области, по факту его выезда и участия в зоне боевых действий на территории Сирии.

Установлено, что указанный гражданин, попав в 2014-м под вербовочное влияние разыскиваемого ГКНБ И.Б.Н., 1984 года рождения, уроженца Ошской области, транзитом через Турцию выехал в Сирию и вступил в ряды международной террористической организации «Исламское государство».

В ходе допроса задержанный дал признательные показания, опознал указанное лицо, а также сообщил, что после непродолжительного пребывания в рядах данной террористической организации и осознания характера ее деятельности принял решение покинуть территорию Сирии. Под предлогом возвращения за семьей в Кыргызскую Республику он выехал в Турцию, после чего вернулся на родину.

В настоящее время ГКНБ продолжает соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.