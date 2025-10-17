Глава Сирии попросил Владимира Путина разместить российские войска на границе

Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву предложил Владимиру Путину разместить российские войска на границе с Израилем, пишет Reuters.

Фото Reuters

По информации агентства, во время переговоров он рассчитывал обсудить смягчение израильских требований по демилитаризованной зоне. В качестве меры безопасности рассматривалась передислокация российской военной полиции к границе с Израилем, что, по мнению Сирии, могло бы стать гарантией от атак.

Отмечается, что Ахмед аш-Шараа подтвердил приверженность всем действующим соглашениям с РФ, включая базы в Латакии и Тартусе. В ответ Владимир Путин заявил о готовности Москвы реализовать «множество полезных инициатив».

Кроме того, Дамаск надеется на экономические уступки, такие как льготные поставки зерна и помощь в восстановлении после войны. Российская сторона, по словам вице-премьера Александра Новака, готова участвовать в восстановлении энергетической, железнодорожной и другой инфраструктуры Сирии.

Ранее временный президент Сирии также встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте Ахмед аш-Шараа требовал от главы России выдать Башара Асада для суда.