14:47
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе

Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию после прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, по каким территориям Соединенные Штаты наносили авиаудары.

Сомали, 1 февраля 2025 года

Через 12 дней после инаугурации Дональда Трампа авианосец «Гарри Трумэн», находившийся в Красном море, и его ударная группа в составе 16 истребителей F/A-18 Super Hornet нанесли мощный удар по позициям боевиков «Исламского государства» в горах Кал Мискаад в провинции Бари на севере Сомали.

Йемен, 15 марта 2025 года

США нанесли удары по военным объектам йеменского хуситского движения «Ансар Аллах». Новый этап операции начался 15 марта 2025 года, в нем была задействована ударная группа авианосца «Гарри Трумэн». С этого времени по начало мая ВВС и ВМС США воздушными атаками поразили в Йемене более 1,1 тысячи целей. 6 мая США и «Ансар Аллах» договорились о прекращении огня.

Иран, 22 июня 2025 года

В ночь на 22 июня ВВС и ВМС США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Эта спецоперация стала первой военной акцией США, предпринятой против Тегерана. Она была проведена в поддержку Тель-Авива на фоне израильской военной операции против Ирана, начавшейся 13 июня, и ответных ударов по Израилю со стороны Ирана.

Сирия, 19 декабря 2025 года

В прошлом году США продолжили наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии, начатые в 2014 году при администрации Барака Обамы. По данным Центрального командования ВС США, в течение 2025 года США совместно с сирийскими военными провели 80 операций против боевиков этой организации. Самой масштабной военной акцией стала операция «Удар ястребиного глаза», осуществленная 19 декабря совместно с ВВС Иордании.

Нигерия, 25 декабря 2025 года

Нигерия и Соединенные Штаты провели совместную военную операцию по вытеснению террористов на северо-западе страны. Президент США заявил, что отдал приказ нанести смертоносный удар для вытеснения террористов ИГИЛ на северо-западе страны.

В начале декабря глава Нигерии Бола Ахмед Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися массовыми похищениями людей. Он также приказал объявить дополнительный набор персонала в Вооруженные силы и полицию.

Венесуэла, 3 января 2026 года

Венесуэла стала шестой страной, против которой США применили авиаудары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357020/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуры
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа
Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп
Ситуация в Венесуэле. После атаки США в стране введено чрезвычайное положение
Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
США начали спецоперацию в Венесуэле? В Каракасе звучат взрывы
В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты: есть жертвы
Популярные новости
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт &laquo;Бек-Абад&raquo; Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Бизнес
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
4 января, воскресенье
14:26
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную...
12:07
Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
12:00
Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
11:17
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро
11:00
Праздничное послевкусие. Как вернуться в строй после Нового года?