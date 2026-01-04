Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе

Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию после прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, по каким территориям Соединенные Штаты наносили авиаудары.

Сомали, 1 февраля 2025 года

Через 12 дней после инаугурации Дональда Трампа авианосец «Гарри Трумэн», находившийся в Красном море, и его ударная группа в составе 16 истребителей F/A-18 Super Hornet нанесли мощный удар по позициям боевиков «Исламского государства» в горах Кал Мискаад в провинции Бари на севере Сомали.

Йемен, 15 марта 2025 года

США нанесли удары по военным объектам йеменского хуситского движения «Ансар Аллах». Новый этап операции начался 15 марта 2025 года, в нем была задействована ударная группа авианосца «Гарри Трумэн». С этого времени по начало мая ВВС и ВМС США воздушными атаками поразили в Йемене более 1,1 тысячи целей. 6 мая США и «Ансар Аллах» договорились о прекращении огня.

Иран, 22 июня 2025 года

В ночь на 22 июня ВВС и ВМС США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Эта спецоперация стала первой военной акцией США, предпринятой против Тегерана. Она была проведена в поддержку Тель-Авива на фоне израильской военной операции против Ирана, начавшейся 13 июня, и ответных ударов по Израилю со стороны Ирана.

Сирия, 19 декабря 2025 года

В прошлом году США продолжили наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии, начатые в 2014 году при администрации Барака Обамы. По данным Центрального командования ВС США, в течение 2025 года США совместно с сирийскими военными провели 80 операций против боевиков этой организации. Самой масштабной военной акцией стала операция «Удар ястребиного глаза», осуществленная 19 декабря совместно с ВВС Иордании.

Нигерия, 25 декабря 2025 года

Нигерия и Соединенные Штаты провели совместную военную операцию по вытеснению террористов на северо-западе страны. Президент США заявил, что отдал приказ нанести смертоносный удар для вытеснения террористов ИГИЛ на северо-западе страны.

В начале декабря глава Нигерии Бола Ахмед Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися массовыми похищениями людей. Он также приказал объявить дополнительный набор персонала в Вооруженные силы и полицию.

Венесуэла, 3 января 2026 года

Венесуэла стала шестой страной, против которой США применили авиаудары.