13:22
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Власть

США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии

США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии. Вашингтон подготовил проект резолюции Совбеза ООН, которая снимет ограничения с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы МИД страны Анаса Хасана Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reuters
Фото Reuters. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа

10 ноября Ахмед аш-Шараа планирует встречу с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эту информацию.

Ожидается, что на встрече временный лидер Сирии подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Соединенные Штаты несколько месяцев призывают членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. Пока остается неясным, когда именно новая резолюция США может быть вынесена на общее голосование. Для ее принятия необходимы не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, Америки, Франции или Великобритании. Сам Дональд Трамп в мае объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Сирии, заявив о снятии со страны американских ограничений.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте Ахмед аш-Шараа требовал от главы РФ выдать Башара Асада для суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349842/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан доставил народу Сирии 150 тонн гумпомощи
Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США
Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России
Санкции США. Зарубежные активы «Лукойла» купит нефтетрейдер Gunvor Group
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
Глава Сирии попросил Владимира Путина разместить российские войска на границе
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США
Санкционные, визовые и миграционные темы обсудил глава МИД КР с властями США
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
13:02
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 милли...
12:47
Выборы-2025. Махмадали Ватанзода возглавил группу наблюдателей МПА СНГ
12:35
Назначен новый начальник ГУОБДД МВД
12:32
В городе Ош ректоров вузов призвали не вмешиваться в предвыборную агитацию
12:29
США предлагают Совету безопасности ООН снять санкции с президента Сирии