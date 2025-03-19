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Власть

Глава ГКНБ предложил заменить на молитву минуту молчания по погибшим на границе

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отказался почтить минутой молчания память погибших военнослужащих на кыргызско-таджикской границе, заменив ее молитвой.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Самыйкожо предложил присутствующих встать и отдать дань уважения и почтить минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь, защищая родину.

«Встаем мы на минуту или час, от этого уважение не проявляется. В мусульманстве нет такого. Во время Орозо совершайте дуа (мольба). Это будет лучше», — сказал Камчыбек Ташиев.

Кроме того, он отметил, что погибшим военнослужащим, охотникам, добровольческим отрядам, членам комиссии по делимитации и демаркации границы будут вручены награды после ратификации соглашений.

По словам главы ГКНБ, также написана книга о военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Снят фильм, но еще не представлен аудитории.

Отметим, сегодня парламент ратифицировал соглашения по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях.

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323332/
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