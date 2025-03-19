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Власть

Камчыбек Ташиев ответил Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному РТ

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил депутату Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному Таджикистану.

Председатель спецслужб отметил, что у него сердце болит, когда вспоминает это место. 

«Там погибли 10 моих военнослужащих. Трое из них взорвались в танке. Заместитель руководителя погранзаставы Дастан из Таласа погиб, защищая в одиночку школу до последнего, пока не обрушилось здание. У меня тоже сердце болит. Но мы должны были решить этот вопрос, чтобы в дальнейшем таких трагедий не было. Вынужден сказать, тогда пришлось руками собирать части тел наших ребят», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он призвал политиков не делать необдуманных высказываний, пытаясь заработать очки в глазах общества.

«Если жители Достука недовольны, то я готов им ответить. Скажу Султанбаю Абдирашитовичу, который сказал, что передача села Таджикистану было неправильным решением. Согласен, больно оставлять родную землю. Но это было перспективным и правильным решением для твоих детей и внуков. В решении приграничных вопросов найти человека, который был бы более патриотичным, чем я, сложно. Ни один житель Достука не сказал, что это было ошибочным решением. Все говорят, что им обидно, но они согласны», — рассказал Камчыбек Ташиев.

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Напомним, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Сегодня на объединенном заседании комитетов ЖК депутаты рассматривают проекты соглашения по границе. В частности:

  • проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе;
  • проект соглашения между странами о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестков;
  • проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Напомним, 13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323307/
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