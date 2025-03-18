Шавкат Мирзиеев поздравил Кыргызстан и Таджикистан с договором о госгранице

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президенты обсудили вопросы регионального сотрудничества, а также предстоящего трехстороннего саммита глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в городе Худжанде в рамках празднования Нооруза.

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, отметив, что это важный шаг на пути к укреплению стабильности и сотрудничества в регионе.

Лидеры выразили заинтересованность в скорейшей реализации ранее достигнутых договоренностей, подчеркнув стратегический характер партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Напомним, соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

13 марта президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.