18:51
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Власть

Шавкат Мирзиеев поздравил Кыргызстан и Таджикистан с договором о госгранице

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президенты обсудили вопросы регионального сотрудничества, а также предстоящего трехстороннего саммита глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в городе Худжанде в рамках празднования Нооруза.

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, отметив, что это важный шаг на пути к укреплению стабильности и сотрудничества в регионе.

Лидеры выразили заинтересованность в скорейшей реализации ранее достигнутых договоренностей, подчеркнув стратегический характер партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Напомним, соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

13 марта президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323223/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
США поздравили Таджикистан и Кыргызстан с подписанием исторического соглашения
Подписано соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном
Границу между Кыргызстаном и Таджикистаном откроют 13 марта
Спикер Жогорку Кенеша прокомментировал заявления Султанбая Айжигитова
Депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал выступление коллеги по границе
Большинство депутатов поддерживают соглашение по кыргызско-таджикской границе
Фракция «Ыйман нуру» примет решение по высказавшемуся о границе депутату
Депутат считает, что вопросы по границе с Таджикистаном можно решить по-другому
Реакция депутатов из Баткена на соглашения по кыргызско-таджикской границе
Без обсуждения. Объединенный комитет ЖК одобрил соглашение с Таджикистаном
Популярные новости
ООН поздравила Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан с&nbsp;подписанием договора о&nbsp;госгранице ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Ввести в&nbsp;школах предмет по&nbsp;вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Бизнес
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
18 марта, вторник
18:30
19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет 19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Шавкат Мирзиеев поздравил Кыргызстан и Таджикистан с договором о госгранице
18:09
Футбольный матч Кыргызстан — Узбекистан покажут на Старой площади в Бишкеке
17:53
Кабмин предлагает сократить сроки увеличения уставного капитала для криптобирж
17:36
Арбитражный суд Москвы ограничил штраф для Google 91 квинтиллионом рублей