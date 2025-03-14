Генсек ОТГ назвал договор о границе шагом к стабильности в регионе

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 марта, принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы о реализации итогов бишкекского Саммита глав государств ОТГ, состоявшегося 6 ноября 2024 года, дальнейшее сотрудничество Кыргызстана в рамках ОТГ. Кроме того, заслушана информация о проводимой работе в рамках председательства республики в организации.

Фото пресс-службы президента. Президент Садыр Жапаров и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев

Садыр Жапаров отметил, что КР продолжит активное участие в укреплении партнерства между странами в рамках ОТГ и поспособствует стабильности и развитию всего региона.

В свою очередь Кубанычбек Омуралиев подчеркнул готовность ОТГ поддерживать все усилия, направленные на укрепление братских отношений и регионального согласия. Также он поздравил с подписанием договора о государственной границе между президентами Кыргызстана и Таджикистана.

«Этот важный шаг достигнут благодаря вашей политической воле, дипломатии и диалогу, который открывает путь к прочному миру, стабильности и процветанию в Центральной Азии и за ее пределами», — отметил генсек ОТГ.

Он также проинформировал главу государства о текущей деятельности секретариата ОТГ, ходе реализации документов и решений, принятых по итогам бишкекского саммита, а также о подготовке к предстоящим мероприятиям под эгидой организации.