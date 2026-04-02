Власть

В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в КР составил $950 миллионов

По итогам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил $950 миллионов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сказал в своем выступлении на втором заседании глав правительств/вице-президентов стран — участниц Организации тюркских государств в Баку.

По его данным, в том числе из государств — членов ОТГ — $220 миллионов.

«Объем товарооборота со странами — участницами организации составил $3,3 миллиарда», — отметил Адылбек Касымалиев.

Говоря о транспортном сотрудничестве в рамках организации, он предложил кыргызской стороне, принимая во внимание успешный опыт Азербайджана и Турции, поэтапно внедрять электронную накладную e-CMR.

В своем выступлении глава кабмина заметил, что КР за последние пять лет провела системные реформы по улучшению инвестиционного климата. И сообщил, что Тюркский инвестиционный фонд, платформа «Тюрк-Трейд», Совет центральных банков, Тюркский совет по зеленому финансированию, а также бизнес-форумы, проведенные в Ташкенте, Баку и на побережье Иссык-Куля, приносят ощутимые результаты.

«Текущие региональные и глобальные вызовы требуют от нас не только солидарности, но и конкретных, согласованных шагов для обеспечения регионального мира, стабильности и устойчивого развития. В таких условиях Организация тюркских государств должна быть не просто платформой для сотрудничества, а инструментом коллективной устойчивости и механизмом предупреждения», — сказал Адылбек Касымалиев.

По его словам, анализ показывает, что ОТГ сегодня выходит за рамки культурного сотрудничества и становится новым центром силы в евразийском пространстве.

«Общий внутренний валовой продукт государств-членов превышает $2,4 триллиона, а численность населения составляет 160 миллионов человек. По итогам 2025 года тюркский регион показал средний уровень экономического роста в 6 процентов, что в два раза выше среднемирового показателя», — заметил председатель кабинета министров.

Он подчеркнул важность концепции «Видение тюркского мира — 2040» в целях использования потенциала стран — участниц организации и повышения экономических показателей.
