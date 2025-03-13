Жогорку Кенеш рассмотрит соглашение по госгранице с Таджикистаном 19 марта

Садыр Жапаров сделал заявление после подписания соглашения по границе с Таджикистаном.

«Конечно, нашим гражданам сложно покидать переданные территории, ведь это родная земля. Жители таджикских сел, которые перешли в состав Кыргызстана, испытывают те же чувства. Это тяжело для обеих сторон. Но, когда решается вопрос границы, на первом месте стоят интересы всего государства. Мы обеспечим переселенных новыми домами, они будут жить лучше прежнего», — написал глава государства.

За 30 лет в пограничных конфликтах с обеих сторон погибли тысячи граждан, но сегодня в Центральной Азии «установился вечный мир», — заявил президент.

По его мнению, страны ЦА должны ввести безвизовый режим между собой, а для туристов нужно сделать единую визу, позволяющую свободно передвигаться по региону.

Документ будет подробно представлен в парламенте 19 марта.

«До ратификации мы не разглашали многие детали документа, поскольку не хотели нарушить процесс до его подписания. Теперь 19 марта в парламенте Камчыбек Кыдыршаевич подробно, до мельчайших деталей, разъяснит каждую часть соглашения.

Журналисты, общественные активисты, демагоги, популисты, а также те, кто хочет привлечь внимание и заработать голоса на следующих выборах, обязательно приходите.

Задайте вопросы открыто, получите четкие и исчерпывающие ответы. Когда решаются сложные и исторические вопросы между двумя государствами, следует отбросить личные интересы», — написал президент.

Напомним, соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

13 марта президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.