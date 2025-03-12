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Власть

Догдуркуль Кендирбаева: Переход на 12-летнее образование — поручение президента

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев спросил у министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой о переходе на 12-летнее образование.

По его словам, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и кабмин высказали свое мнение относительно новшества, и нужно все же поэтапно переходить на 12-летнее образование.

Напомним, председатель Госкомитета нацбезопасности считает, что в Кыргызстане ухудшилась система образования, поэтому пока не решится эта проблема, переходить на новую форму обучения не нужно.

«Вы исполняете поручение президента или иностранных государств?» — спросил нардеп у министра образования.

Догдуркуль Кендирбаева ответила, что это поручение главы государства и ни одно иностранное государство не участвует в переходе КР на 12-летнее образование ни в качестве эксперта, ни в качестве инвестора. 

В свою очередь Садыр Жапаров, учтя все риски, принял решение о том, что переход на 12-летнее школьное обучение будет внедряться поэтапно.

Напомним, на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322519/
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