Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование. Свое мнение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что в Кыргызстане ухудшилась система образования, поэтому пока не решится эта проблема, переходить на новую форму обучения не нужно.

«Сторонники новой системы утверждают, что абитуриентам будет удобно продолжить обучение за границей. Но по статистике только 3-5 процентов выпускников получают знания в Европе и Америке. Остальные же продолжают получать высшее образование на родине или в странах СНГ. Кроме того, с финансовой и экономической стороны мы перенесем сильные убытки. Требуется более 30 тысяч учителей и дополнительно 200 школ», — написал Камчыбек Ташиев.

Глава спецслужб также добавил, что одной из острых проблем также стало приравнивание передовых школ к отстающим.

«Если в целом говорить про образование, то мы движемся в очень опасном направлении, поскольку в вузах обучение превратилось в простую систему оплаты, заполнения зачетных книжек и накопления богатства для некоторых. Все больше людей получают дипломы, не посещая университеты, мигрируя за рубеж, и эта тенденция наблюдается во всех высших учебных заведениях. Если 200 студентов не получают диплом, но 20 получают образование своим честным трудом, это более полезно для государства», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Фото Facebook. Публикация Камчыбека Ташиева

Вместе с тем глава ГКНБ вновь предупредил руководителей вузов о проверке.

«В ближайшие два года мы станем государством без коррупции. Мы все должны приложить совместные усилия», — заключил Камчыбек Ташиев.

Напомним, сегодня на заседании комитета ЖК депутат Камила Талиева заявила, что инициатива Минобразования о переходе на 12-летнее образование обречена на провал в связи с закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).