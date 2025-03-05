Спикер парламента предлагает предотвращать преступления с помощью ИИ

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что в последнее время растет количество преступлений с использованием искусственного интеллекта.

«Мошенники, применяя искусственный интеллект, обманывают людей по телефону и в интернете. Например, они от имени известных людей рассылают различные обращения, и граждане перечисляют свои денежные средства. В этих сообщениях очень хорошо имитированы голос, движения, даже подделывают интервью так, как будто человек сам лично его дал. Общественность продолжает верить в такие обращения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Поэтому люди должны доверять информации, взятой только из официальных источников», — подчеркнул он.

Кроме того, торага добавил, что эта проблема обостряется и в других странах.

«О серьезности положения дел говорит и тот факт, что глава России даже провел специальное заседание правительства по вопросу телефонного мошенничества. Наши правоохранительные органы должны внимательно отслеживать ситуацию и предотвращать преступления с использованием искусственного интеллекта. Ведь от подобных мошеннических действий в целом страдает наш народ», — заключил он.