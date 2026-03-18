Наццентр ИИ. Ведутся переговоры с передовыми инвестиционными компаниями

Министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана Азамат Жамангулов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» вопрос строительства национального центра искусственного интеллекта.

По его словам, цифровизация — это не просто здание или «какие-то железки», а в первую очередь кадры и IT-компетентность.

Читайте по теме В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта

«Касательно центра ИИ стоит несколько вопросов, которые нужно решать. Прежде всего это мощности для разработки модели искусственного интеллекта. Во-вторых, это лаборатории, где специалисты проводят опыты с определенными данными и тестирование, чтобы доказать, какие вопросы может решить данная модель ИИ. В-третьих, кадры. У нас много молодых креативных специалистов, которые желают работать в области ИИ. Сейчас это тренд и самое востребованное направление. Посредством искусственного интеллекта нам нужно будет решать вопросы быстрого, эффективного госуправления. Позже это даст эффект для граждан в их повседневной жизни», — сказал Азамат Жамангулов.

Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства кластера инфраструктуры по искусственному интеллекту, ведутся переговоры с передовыми инвестиционными и международными компаниями.

«Мы понимаем, что требуются большие средства, которые нужно получать за счет инвестиций и партнерства с другими сторонами», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Кыргызстане начнется строительство национального центра искусственного интеллекта.