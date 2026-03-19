Техноблог

В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта

В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта. Минцифры РФ опубликовало проект соответствующего федерального закона.

Документ может вступить в силу 1 сентября 2027 года и будет распространяться на разработчиков ИИ, а также на его применение в обороне, безопасности, охране правопорядка и при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные положения проекта:

  • при продаже товаров с использованием ИИ покупатель должен быть проинформирован о применении этих технологий;
  • в случае причинения ущерба неправомерным использованием ИИ россияне будут иметь право на компенсацию;
  • все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться на территории России;
  • владельцы ИИ-моделей в РФ несут ответственность за противозаконный результат, если о нем было заведомо известно;
  • планируется международное сотрудничество в сфере применения ИИ путем совместных исследований и обмена данными.
