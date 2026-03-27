Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на базе Gemini

Apple получила расширенные возможности в рамках сотрудничества с Google по использованию модели Gemini. Об этом сообщает 9to5Mac.

По данным источников, соглашение оказалось более расширенным, чем предполагалось ранее, и предоставляет Apple значительную свободу в работе с технологиями партнера.

Отмечается, что Apple получила полный доступ к модели Gemini в собственных дата-центрах. Это позволяет компании создавать на ее основе более компактные версии моделей, предназначенные для выполнения отдельных задач или работы непосредственно на устройствах. Такой подход основан на методе «дистилляции», при котором большая языковая модель передает знания более легким и быстрым аналогам.

Благодаря этому новые модели могут работать быстрее и требовать меньше вычислительных ресурсов, что делает их более подходящими для использования на смартфонах и других устройствах без обращения к облачным сервисам. При этом такие системы способны воспроизводить не только ответы, но и внутреннюю логику работы оригинальной модели.

Ожидается, что ключевые изменения голосового помощника Siri будут представлены на конференции WWDC в июне.
