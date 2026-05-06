В США Белый дом намерен ввести жесткое регулирование искусственного интеллекта

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения обязательного надзора над новыми моделями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета The New York Times.

Белый дом требует обязательных проверок моделей перед выпуском и создает рабочую группу с участием крупных технологических компаний.

В публикации указано, что готовится издание президентского указа для создания рабочей группы по вопросам ИИ с участием в ней как руководителей технических компаний, так и должностных лиц, чтобы рассмотреть введение процедур надзора.

В конечном счете Вашингтон может прийти к британской модели регуляции ИИ, где несколько правительственных структур проверяют модели искусственного интеллекта на соответствие определенным стандартам безопасности, говорится в статье.

Подобный шаг Вашингтона, указывает газета, представляет собой заметное изменение в политике действующей американской администрации, которая изначально не вмешивалась в сферу разработки ИИ, однако изменила свое мнение после появления модели Mythos компании Anthropic. Она оказалась настолько эффективна в поиске уязвимостей кибернетических систем, что могла бы вызвать коллапс в системе кибербезопасности. Фирма, как отмечает NYT, решила не предоставлять доступ к Mythos общественности.