AI-стартап из Центральной Азии привлек $21,5 миллиона и выходит на рынок США

AI-стартап из Центральной Азии привлек $21,5 миллионов и выходит на рынок США

Стартап Nace.AI, основанный выходцами из Казахстана, привлек $21,5 миллиона от международных инвесторов. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, раунд возглавил фонд General Catalyst. Сделку закрыли менее чем за 36 часов после первого подтверждения инвестора, несмотря на 41 отказ на раннем этапе.

Компания разрабатывает специализированные AI-решения для корпоративного сектора. В отличие от универсальных моделей, Nace.AI делает ставку на узконаправленные инструменты, которые встраиваются в бизнес-процессы и дают измеримый результат.

Первый продукт стартапа — AI-агент для финансового аудита. Он анализирует большие массивы документов, выявляет риски, тестирует транзакции и формирует отчетность. По данным компании, это позволяет сократить время выполнения задач до 20 раз.

Команда объединяет опыт в индустрии и науках, в нее входят бывшие сотрудники Meta AI и исследователи из ведущих университетов США. Стартап изначально ориентировался на американский рынок и сейчас масштабирует присутствие в Кремниевой долине.

Отмечается, что привлеченные инвестиции направят на развитие технологий, инфраструктуры и расширение команды. Компания также рассматривает специалистов из Центральной Азии для работы над продуктами глобального уровня.