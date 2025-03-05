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Власть

Фракция «Ыйман нуру» примет решение по высказавшемуся о границе депутату

Фракция «Ыйман нуру» примет решение по депутату Султанбаю Айжигитову, который высказал свое мнение по соглашению о кыргызско-таджикской границе. Об этом на заседании парламента сообщила ее лидер Динара Ашимова.

Она отметила, что член фракции высказал «неправильную позицию» по чувствительной теме и взбудоражил народ, не согласовав свое выступление.

«Мы поговорили с членами фракции о проведении внеочередного собрания и поговорим с Султанбаем Абдрашитовичем Айжигитовым. Выслушаем его и примем решение», — сказала Динара Ашимова.

Ранее Султанбай Айжигитов высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321808/
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