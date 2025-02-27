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Власть

Минтранс ищет инвесторов для реконструкции дороги Бишкек — Нарын — Торугарт

Министерство транспорта и коммуникаций ищет инвесторов для реконструкции дороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт. Объявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Запланирована реконструкция трассы от 30,6-го по 90-й километр (59,4 километра). Предусматривается шестиполосная платная дорога.

«В развитых странах мира все больше увеличивается выбор маршрутов по платным и бесплатным дорогам. Самодостаточность трассы является одним из важных преимуществ. Этот метод внедряется для покрытия затрат на строительство и содержание дорог. Данный маршрут позволяет быстрее добраться до места назначения», — говорится в сообщении.

Минтранса
Фото Минтранса

Альтернативной дорогой к этому маршруту является внутренняя трасса Бишкек — Нарын — Торугарт.

Всех, кто заинтересован в государственно-частном партнерстве, просят обратиться в министерство по адресу: Бишкек, улица Исанова, 42. Контактные телефоны: 0312314313, 0312314291. Электронная почта: mtdgovkg@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321312/
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