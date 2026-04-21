Геодезические и инженерно-геологические исследования по всей протяженности автомобильной дороги Барскоон — Бедель полностью завершены. Строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций

По ее данным, в настоящее время ведется строительство бетонных заводов, дробильно-сортировочных комплексов, карьеров, вахтовых городков и других временных сооружений.

Согласно проекту предусмотрено строительство двух тоннелей: № 1 тоннель (Сөөк) – общей протяженностью 5 тысяч 340 метров; № 2 тоннель (Ашуу-Суу) – общей протяженностью 3 тысячи 788 метров.

Работы по строительству мостов в настоящее время находятся на подготовительном этапе.

На сегодня на объекте задействовано около 557 работников, в дальнейшем планируется привлечение дополнительных специалистов.

Отметим, что общая протяженность автомобильной дороги Барскоон — Бедел составляет около 161 километра. Дорога соединяет село Барскоон, расположенное на южном побережье Иссык-Кульской области, с пунктом пропуска «Бедель» на государственной границе между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

В рамках проекта, помимо строительства автомобильной дороги, предусмотрено возведение более 50 мостов, 2 тоннелей, а также защитных и других инженерных сооружений.

Реализация проекта началась 26 августа 2025 года. Общий срок строительства составляет примерно пять лет.