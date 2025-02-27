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Власть

Комитеты ЖК проводят внеочередное заседание по границе с Таджикистаном

Комитеты Жогорку Кенеша проводят внеочередное открытое заседание по ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе. Докладчиком выступает глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В объединенном заседании участвуют шесть комитетов парламента:

  • по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
  • по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике;
  • по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;
  • по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
  • по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
  • по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.

По предварительным данным, подписание договора о государственной границе состоится 31 марта 2025 года в ходе трехстороннего саммита с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра, более 450 из которых не были уточнены до 2020 года. Из-за неуточненных границ между жителями двух стран не раз возникали конфликты, в том числе вооруженные.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321236/
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