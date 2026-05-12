10:05
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

Площадь лесных покровов в мире сокращается — доклад ООН

Фото с сайта news.un.org. Горы Аджарии, Грузия

С 2015 по 2025 год площадь лесного покрова Земли сократилась более чем на 40 миллионов гектаров. Об этом предупреждают авторы нового доклада ООН.

По их данным, 54 процента мировых лесов сосредоточены в пяти странах: 20 процентов — в Российской Федерации, 12 процентов — в Бразилии, 9 процентов — в Канаде, 7 процентов — в США и 5 процентов — в Китае.

Авторы доклада отмечают, что во многих странах предпринимаются серьезные шаги для сохранения лесов: расширяются охраняемые лесные территории, усиливается контроль за лесопользованием, внедряются программы восстановления деградированных земель, развивается международное сотрудничество. Однако общий прогресс остается неравномерным.

Читайте по теме
Лесной сектор обеспечивает работой 42 миллиона человек — МОТ

Среди главных угроз эксперты называют изменение характера землепользования, климатические потрясения, лесные пожары, вредителей, а также незаконную вырубку и другие нелегальные виды деятельности.

Дополнительной проблемой остается нехватка финансирования. По данным ООН, объемы средств, направляемых на устойчивое лесопользование, значительно ниже необходимого уровня.

Документ содержит наиболее актуальную оценку выполнения Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и шести глобальных целей в области лесов. Доклад основан на добровольно предоставленных данных из 48 стран, на долю которых приходится 51 процент мировых лесных ресурсов, а также на доступных глобальных данных.

Отметим, в Кыргызстане на проекты по восстановлению лесов выделили более 81 миллиона сомов в виде грантов. В рамках проекта планируют восстановить леса и высадить новые саженцы на площади 2,5 тысячи гектаров. Леса в республике занимают около 1,2 миллиона гектаров, что составляет примерно 6,5 процента от общей территории страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373414/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году глобальные военные расходы достигли $2,887 триллиона
Две трети голодающих в мире живут всего в 10 странах
В ООН открылась выставка культуры и традиций кочевых народов
ООН: Страны ЦА должны расширить сотрудничество в сфере циклической экономики
Ближний Восток: 20 тысяч моряков по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе
Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Инфекции, устойчивые к лекарствам, уносят жизни более 1 миллиона человек в год
За последние три года в мире погибли более тысячи гуманитарных работников
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Казахстан присоединился к кампании ООН по безопасности дорожного движения
Популярные новости
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
10:02
Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть
10:00
Тысячи метров сетей и сотни килограммов мусора извлекли из водоемов КР в мае
09:57
Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъявили подозрение
09:53
В Кыргызстане обновят список вредных профессий для льготной пенсии
09:50
В Оше на журналистку подали заявление из-за поста о сапогах. Комментарий юриста