С 2015 по 2025 год площадь лесного покрова Земли сократилась более чем на 40 миллионов гектаров. Об этом предупреждают авторы нового доклада ООН.

По их данным, 54 процента мировых лесов сосредоточены в пяти странах: 20 процентов — в Российской Федерации, 12 процентов — в Бразилии, 9 процентов — в Канаде, 7 процентов — в США и 5 процентов — в Китае.

Авторы доклада отмечают, что во многих странах предпринимаются серьезные шаги для сохранения лесов: расширяются охраняемые лесные территории, усиливается контроль за лесопользованием, внедряются программы восстановления деградированных земель, развивается международное сотрудничество. Однако общий прогресс остается неравномерным.

Среди главных угроз эксперты называют изменение характера землепользования, климатические потрясения, лесные пожары, вредителей, а также незаконную вырубку и другие нелегальные виды деятельности.

Дополнительной проблемой остается нехватка финансирования. По данным ООН, объемы средств, направляемых на устойчивое лесопользование, значительно ниже необходимого уровня.

Документ содержит наиболее актуальную оценку выполнения Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и шести глобальных целей в области лесов. Доклад основан на добровольно предоставленных данных из 48 стран, на долю которых приходится 51 процент мировых лесных ресурсов, а также на доступных глобальных данных.

Отметим, в Кыргызстане на проекты по восстановлению лесов выделили более 81 миллиона сомов в виде грантов. В рамках проекта планируют восстановить леса и высадить новые саженцы на площади 2,5 тысячи гектаров. Леса в республике занимают около 1,2 миллиона гектаров, что составляет примерно 6,5 процента от общей территории страны.