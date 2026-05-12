Экономика

На финальном этапе аукциона курорта «Ала-Тоо Резорт» на торги выставят 19 лотов

На финальном этапе аукциона по продаже земельных участков на территории горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт» на торги выставят 19 лотов. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

Третий, заключительный, этап торгов пройдет 27, 28 и 29 мая 2026 года.

Госагентство по управлению госимуществом проведет аукцион в открытом онлайн-формате на электронной площадке auctionetp.gov.kg.

На торги выставят последние 19 лотов на территории курорта «Жыргалан». Участки предназначены для строительства гостиниц, апартаментов, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры.
К участию приглашаются местные и иностранные инвесторы, строительные компании, предприниматели и физические лица.

Ранее прошли два этапа аукциона. Из 50 выставленных лотов реализован 31.
