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Власть

Введением импортных пошлин против товаров Трамп теперь грозит и Евросоюзу

Введением импортных пошлин против товаров президент США теперь грозит и Евросоюзу. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

Он объяснил это тем, что поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону.

«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза?.. Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп дважды пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Затем обещал, что США введут пошлины 25 процентов на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принять депортированных мигрантов. Но отменил это решение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318617/
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